Москва, 19 октября 2021, 01:32 — REGNUM Россия должна подготовить Приднестровье к обороне на случай попыток со стороны Молдавии разморозить конфликт и двинуть на Тирасполь войска. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политик, главный редактор информационного портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.
«Если мы хотим сохранить Приднестровье или присоединить всю Молдавию, то нам надо играть от обороны, дождаться, пока очередное молдавское правительство падёт и придёт какой-то сумасшедший, который попробует ударить по Приднестровью», — заявил эксперт.
«Для этого надо приготовить Приднестровье к обороне, обеспечить миротворцев, например, поставить им ударные БПЛА, которые смогут быстро и эффективно нанести удар по интервентам и по средствам переправы», — пояснил политолог.
«Нам надо отремонтировать аэропорт под Тирасполем, чтобы у Приднестровья была возможность принимать тяжелые военно-транспортные самолёты», — считает эксперт.
«Молдавская армия получает всё меньше денег, техники. Сама по себе без румынской армии она ничего сделать не сможет. Но Румыния является членом ЕС и это ограничивает для неё поле манёвра. Не думаю, что в ближайшее время молдавское правительство решится на военную эскалацию», — заключил Григоров.
Напомним, что в Приднестровье с тревогой отреагировали на поставки оружия из США в Молдавию на сумму в $5 млн. Состав вооружений не детализировался.