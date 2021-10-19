Москва, , 01:32 — REGNUM Россия должна подготовить Приднестровье к обороне на случай попыток со стороны Молдавии разморозить конфликт и двинуть на Тирасполь войска. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политик, главный редактор информационного портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

Российские миротворцы в Приднестровье

«Если мы хотим сохранить Приднестровье или присоединить всю Молдавию, то нам надо играть от обороны, дождаться, пока очередное молдавское правительство падёт и придёт какой-то сумасшедший, который попробует ударить по Приднестровью», — заявил эксперт.

«Для этого надо приготовить Приднестровье к обороне, обеспечить миротворцев, например, поставить им ударные БПЛА, которые смогут быстро и эффективно нанести удар по интервентам и по средствам переправы», — пояснил политолог.

«Нам надо отремонтировать аэропорт под Тирасполем, чтобы у Приднестровья была возможность принимать тяжелые военно-транспортные самолёты», — считает эксперт.

«Молдавская армия получает всё меньше денег, техники. Сама по себе без румынской армии она ничего сделать не сможет. Но Румыния является членом ЕС и это ограничивает для неё поле манёвра. Не думаю, что в ближайшее время молдавское правительство решится на военную эскалацию», — заключил Григоров.

Напомним, что в Приднестровье с тревогой отреагировали на поставки оружия из США в Молдавию на сумму в $5 млн. Состав вооружений не детализировался.