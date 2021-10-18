Москва, 19 октября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Наибольшее количество голосов на местных выборах взяла Центристская партия Эстонии, вместе с тем снизив свою популярность у избирателей. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room» Эстония

«На состоявшихся в Эстонии выборах в местное самоуправление формально наибольшее количество депутатских мандатов, а именно 297 из 1717, взяла Центристская партия Эстонии. Она входит в нынешнюю правящую коалицию на республиканском уровне» — заявил эксперт.

«Вместе с тем, именно Центристская партия получила наиболее существенный удар от избирателей, не сохранив монопольное положение в столице Эстонии, Таллине, где центристы управляли в течение долгих-долгих лет» — пояснил Симиндей.

«Теперь в Таллине придется формировать коалицию, что чревато осложнениями в отношениях между партнерами по правящей коалиции в целом по Эстонии (правительственной коалиции) — заключил эксперт.

Напомним, что 17 октября в Эстонии состоялись выборы в местные органы самоуправления. В выборах приняло участие 54.8% избирателей.