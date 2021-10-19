Ла-Пас, , 01:14 — REGNUM Никаких страхов по поводу угрозы покушения на себя не испытывает президент Боливии Луис Арсе. Об этом 18 октября глава государства сообщил на его странице в Twitter.

Луис Арсе UNCTAD

«Мы никогда не будем скрываться от опасности, поскольку нечистая совесть гораздо ужаснее врага, ищущего возможность устранить нас, в том числе и физически!.. Мы не боимся», — написал боливийский лидер.

Ранее министерство внутренних дел Боливии предупредило, что противники президента страны готовили на него покушение. Для этого злоумышленники решили привлечь наемников, задержанных по подозрению в нападении на главу Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября боливийская партия «Движение к социализму» объявили, что на Луиса Арсе было совершено покушение. Неизвестные устроили взрыв в здании, где находился президент.

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