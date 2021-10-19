Рим, , 01:17 — REGNUM Для Сербии чрезвычайно важно то, что Ватикан не признает односторонне провозглашенную независимость так называемого Косово. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в Риме на открытии выставки «Сербия и Ватикан 1878−1914 гг».

Никола Селакович Mfa.gov.rs

«Защищая свою территориальную целостность и суверенитет в Косово и Метохии, Сербия настаивает на том, что культурное наследие в нашем южном крае принадлежит не только сербам, но и всей христианской Европе», — процитировало агентство «Танюг» слова Селаковича.

Глава сербской дипломатии отметил, что «христианский фундамент Европы нельзя сохранить без минимума всехристианского единства».

Напомним, что в ноябре 2020 года экс-премьер Косово Авдулла Хоти посетил Ватикан, где встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили возможность углубления сотрудничества посредством подписания меморандумов о взаимопонимании.