Иллинойс, США, 19 октября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Вину в попытке оказать материальную поддержку террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признал житель американского штата Иллинойс. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

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По предварительной информации, 36-летний житель Чикаго Дилшод Хусанов в 2014—2015 годах активно способствовал вступлению в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких жителей США. Установлено, что мужчина в составе группы единомышленников занимался сбором и лично предоставлял денежные средства для отправки желающих в Сирию, где они должны были вступить в ряды террористов.

Часть подельников Хусанова уже арестованы и приговорены к разным срокам заключения. Из них двое по решению суда получили 15 лет тюрьмы, ещё один был приговорён к 12,5 года тюрьмы. Ещё трое ожидают вынесения приговора. Самому Хусанову грозит до 11 лет тюремного заключения с последующим выдворением из США сразу после освобождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американец был приговорён к 20 годам лишения свободы за поддержку террористов и за подготовку теракта в Огайо.