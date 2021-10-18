Женева, Швейцария, 19 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Властям Украины и Грузии следует взглянуть объективно на существующие в отношениях с Россией проблемы, заявил 18 октября представитель РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Главный зал ООН в Женеве

«Призываем власти Украины, Грузии и наших западных партнеров отказаться от созданной ими же искаженной реальности, взглянуть на существующие проблемы беспристрастно, трезво и объективно», — сказал российский дипломат.

По его словам, сегодня при обсуждении острых вопросов с Киевом и Тбилиси не приходится рассчитывать на конструктивный подход из-за их убеждённости в своей абсолютной правоте и использовании различных поводов для антироссийских выпадов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов России.