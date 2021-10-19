19 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 07:46 — REGNUM Заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о том, что Киев хочет участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 октября в социальной сети Facebook.

Наследство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нормальное желание. Вместе с тем необходимо наладить выпуск бюджетных шерстяных вышиванок. Сертификат греть не будет», — шутит Владимир З.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое стремление со стороны украинского руководства абсолютно нелогично, ведь они долгие годы боролись с тем, чтобы этот самый «Северный поток — 2» не был достроен.

«И как же их коробит! Уже не знают, что и где напакостить. Идите лучше на лесозаготовки: зима будет суровая. Топить нечем», — советует Лариса Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное решение является крайне унизительным по отношению к украинскому государству, сделавшему публичный выбор в пользу Запада и разрушившему отношения с Россией.

«Надо же было опуститься до такой наглости, чтобы претендовать на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2», который не имеет никакого отношения к Украине. Пошлая киевская клоунада, совсем потерявшая разум, не думающая ни о чести, ни о достоинстве украинского народа. Это неприкрытое хамство, посмешище на весь мир!» — считает Тамара С.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

Часть людей считает, что таким образом киевские власти собираются взять под контроль транзит российского газа и, быть может, саботировать поступление голубого топлива в Европу.

«Ну, правильно, как можно гадить России, если по твоей территории даже газ российский больше не идёт? Правильно, надо сесть на другую трубу, идущую в обход, и строить козни Москве», — отмечает Иван Е.

«Главное — украсть, дурнем прокатиться, сделать плохо России. В этом цель! Самой большой ошибкой будет поддаться на стенания и сопли, эти ещё и спляшут и споют. Но веры продажным быть не может. Как только оторвут кусок, всё забудут и кол в спину, за доброту и сочувствие. Как только не валялись в ногах у США, чтобы сорвать стройку «Северного потока — 2», столько дерьма уложили напрасно, а поток живёт и будет жить. Только без вас», — указывает Dima G.

Ряд пользователей указывает на то, что Украину необходимо не допустить к данной сертификации, чтобы не стать жертвой очередных проделок злопыхателей в России.

Трубы для газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2. Axel Schmidt

«А зачем Украине российский газ? Для чего сертификация российского газа и СП-2? Помнится, в 2013—2014 гг. в Украине орали, кричали о том, что они идут в Европу, и им плевать на мнение России. Отлично. Ваше право! Но газ, добытый на территории России, — есть собственность Российской Федерации. Вас никто не заставляет покупать его. В конце концов, есть США. Попросите у них. Пусть Америка даст газ по удобным для вас ценам. Она ваш союзник. Россию вы считаете врагом. Вот путь и покажут США, как они вас ценят, любят, уважают. Вот и покажете нецивилизованной стране, как действует цивилизованная солидарность», — обращается Александр З.

Напомним, 18 октября глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил на брифинге о том, что Киев хочет участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2».