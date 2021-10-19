Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Судебный иск на представителей Конгресса США, расследующих дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, подал бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе экс-главы Белого дома.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответчиками по заявлению являются непосредственно комиссия, которая занимается изучением фактов, глава этой группы конгрессмен Бенни Томпсон, а также американское национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом страны Дэвидом Феррьеро.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Дональд Трамп заявил, что администрация США стремиться использовать произошедший 6 января штурм Капитолия для давления на него и замалчивания своих ошибок.

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