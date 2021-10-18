Белград, 19 октября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии подтверждено почти 6500 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умерли 52 человека. Такие данные опубликовало 18 октября министерство здравоохранения Сербии.

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В инфекционной клинике в Белграде не осталось ни одной свободной койки. Об этом телеканалу РТС рассказала директор клиники Ивана Милошевич. По ее словам, 90% пациентов, которые лечатся в настоящее время в этой больнице от COVID-19, не прививались от коронавируса.

Напомним, что в Сербии больше всего новых случаев заражения коронавирусом регистрируется в Белграде. Врачи считают, что семейные торжества, рестораны и общественный транспорт — самые опасные места, где вирус чаще всего переносится от человека к человеку.