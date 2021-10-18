Москва, 19 октября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Совместные российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2021», в которых принимают участие десантники двух стран, стартовали 19 октября в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВВС Египта

«На военной базе парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет (АРЕ) в пригороде Каира городе Иншас состоялась торжественная церемония открытия пятых совместных российско-египетских учений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта «Защитники дружбы — 2021», — говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие более 500 военнослужащих. Накануне в арабскую страну прибыли более100 военных из России — служащие десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На первом этапе они проведут слаживание сводного подразделения.

Кроме того, в учениях задействовали российскую технику — самолеты Ил-76МД ВКС России, — а также С-130 «Геркулес» и тяжелые военно-транспортные вертолеты «Чинук» ВВС Египта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совместные военные учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) России и Египта состоятся в 2021 году на территории России.