Люксембург, 19 октября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Евросоюз «глубоко сожалеет» о том, что в Боснии и Герцеговине продолжается политический кризис. Об этом заявили министры иностранных дел ЕС 18 октября в Люксембурге на заседании Совета министров ЕС.

Флаг Евросоюза

Участники встречи поддержали «европейскую перспективу БиГ как единой и суверенной страны», передает агентство «Танюг».

Министры иностранных дел стран ЕС также призвали всех политических лидеров в БиГ «отказаться от вызывающей риторики, которая приводит к делениям, включая заявления, которые ставят под вопрос территориальную целостность этой страны». По их словам, политики в БиГ должны объединить усилия для того, чтобы страна выполнила 14 ключевых задач Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о евроинтеграции Боснии и Герцеговины.

Напомним, что ранее Республика Сербская отказалась от участия в работе совместных органов власти БиГ из-за спорного закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который ввел в законодательство страны бывший верховный представитель международного сообщества Валентин Инцко.