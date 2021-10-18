Вашингтон, 19 октября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек стали жертвами перестрелок в питейных заведениях в США в течение 16 и 17 октября. Об этом 18 октября сообщил специализированный портал Gun Violence Archive.

Цитата из к/ф «Охотники на гангстеров» реж Рубен Фляйшер. 2013. США Перестрелка

Кроме того, в барах страны за этот промежуток времени были ранены 28 человек. Еще почти два десятка жителей США пострадали, попав под обстрелы из проезжающих мимо автомобилей. Также в ходе стрельбы из машин 16 и 17 октября погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября неизвестный открыл стрельбу в американском городе Ланкастер (штат Пенсильвания) и ранил несколько человек.