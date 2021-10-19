Тирана, , 00:40 — REGNUM Министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала 18 октября в Тиране потребовала, чтобы страны Западных Балкан «лучше скоординировали» свою позицию по отношению к Сербии.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужна лучшая координация между пятью странами региона по отношению к соседней Сербии. Нам нужно более существенное, а не поверхностное сотрудничество во всех региональных процессах», — процитировал портал b92 слова Гервалы.

Гервала добавила, что Приштина находится «на шаг от подписания региональных соглашений», и что она верит в то, что «Албания и Косово, благодаря открытому подходу к Берлинскому процессу, смогут протолкнуть эти соглашения».

«У Косово предельно ясна ориентация на ЕС и НАТО. При этом Приштина скептически относится ко всем концепциями, которые могли бы конкурировать с ЕС, и это мы подчеркиваем на каждом форуме», — отметила Гервала.

Напомним, что Приштина не поддерживает региональную инициативу Сербии, Северной Македонии и Албании о создании зоны свободной торговли под названием Open Balkan.