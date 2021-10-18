Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст официально сменил имя на Йе (Ye). Об этом 18 октября сообщает портал Deadline.

Jason Persse Канье Вест

Cудья Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт удовлетворила просьбу в заявлении исполнителя, которое он подал 24 августа 2021 года. Отметим, что теперь в паспорте рэпера будет присутствовать лишь имя Йе, без среднего имени и фамилии.

Ранее Йе заявил, что решил сменить имя и фамилию по личным причинам. Он пояснил, что Йе — это слово, которое чаще всего используется в Библии, и что это слово означает «ты».