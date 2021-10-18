Тирана, , 23:52 — REGNUM Глава албанской ячейки правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Боикен Абази подал в отставку 18 октября. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi.

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Абази подал в отставку еще 15 сентября этого года в качестве признания своей вины за проигрыш на парламентских выборах, которые состоялись в апреле. «Самоопределение» не получило ни одного депутатского мандата.

Политик пояснил, что ранее не стал сообщать о своей отставке в связи с напряженной ситуацией на севере Косово и местными выборами в крае. Напомним, в Косово «Самоопределение» является самой популярной партией и набирает свыше 50% голосов избирателей.

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