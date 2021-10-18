Тирана, 18 октября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Албания и сепаратистское Косово в скором будущем объединят дипломатические представительства в некоторых странах Африки и Азии. Об этом заявила 18 октября министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

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Джачка напомнила, что это соответствует договорённостям, достигнутым во время встречи премьер-министров Албании и Косово, Эди Рамы и Альбина Курти 27 сентября.

«Мы усилим совместные дипломатические активности в Африке и Азии, поэтому некоторые посольства объединятся», — процитировало издание «Репортери» слова главы албанской дипломатии.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике заявление премьер-министра Албании Эди Рамы о том, что объединение Албании и Косово будет «целью его политической карьеры».