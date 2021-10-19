Приштина, , 00:38 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 18 октября обсудила ход местных выборов с главой наблюдательской миссии ЕС в крае Лукасом Мандлом и евродепутатом Виолой фон Крамон.

Вьоса Османи пьет чай Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи отметила высокий стандарт проведения выборов в Косово и заявила, что «нелегальные структуры Сербии» оказали влияние на ход выборов в крае, подавляя свободу волеизъявления граждан на выборах.

Члены наблюдательской миссии ЕС позитивно оценили профессионализм косоваров при проведении выборов. Всего в состав миссии входили 22 человека.

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