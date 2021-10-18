Приштина, Сербия, 19 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 18 октября обсудила ход местных выборов с главой наблюдательной миссии ЕС в крае Лукасом Мандлом и евродепутатом Виолой фон Крамон.

Vetevendosje.org] Вьоса Османи пьет чай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи отметила высокий стандарт проведения выборов в Косово и заявила, что «нелегальные структуры Сербии» оказали влияние на ход выборов в крае, подавляя свободу волеизъявления граждан на выборах.

Члены наблюдательной миссии ЕС позитивно оценили профессионализм косоваров при проведении выборов. Всего в состав миссии входили 22 человека.