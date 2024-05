Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Режиссёр Стивен Костански уже работает над продолжением научно-фантастического комедийного хоррора «Псих-расчленитель» (Psycho Goreman). Об этом 18 октября сообщает портал We Got This Covered.

В интервью кинематографист сказал, что хочет выпустить хорошее дополнение к первой картине и поэтому пытается сделать всё возможное. «Я работаю над этим. Пытаться начать всё с нуля на удивление сложно. Проблемы с сиквелом… Авторские права и всё такое», — сказал Костански.

Он добавил, что при этом также пытается просто найти время, чтобы сеть и написать «чёртов» сценарий. «Я надеюсь, что скоро что-нибудь получится», — подытожил режиссёр.

Напомним, премьера фильма «Псих-расчленитель» состоялась 29 октября 2020 года, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes он получил высокую оценку — 95%. Сюжет картины рассказывает о том, как брат и сестра при помощи волшебного амулета берут под контроль монстра, который способен разрушить вселенную. Дети заставляют чудовище исполнять все их прихоти, их действия приводят к тому, что в небольшом городке США появляется огромное количество «межгалактических убийц».