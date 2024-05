Лондон, 18 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Wombats поделились своим последним синглом «Ready For The High» в преддверии выхода их предстоящего альбома «Fix Yourself, Not The World'».

Музыка

Трек является третьим и составит компанию предыдущим синглам «If You Ever Leave, I’m Coming With You» и «Method To The Madness» на грядущем альбоме. «Ready For The High» — это трек, вдохновленный 90-ми годами, в который я был рад добавить побольше духовых инструментов», — сказал фронтмен Мэтью Мерфи. «Песня о том, чтобы оказаться в плохом месте, но вместо того, чтобы принять это как непреложное, а, напротив, признать, что это только временно и что лучшие времена ближе, чем они кажутся».

Группа также ранее добавила два новых концерта в свой предстоящий тур по Великобритании в апреле 2022 года. Они сыграют дополнительные шоу в Глазго 19 апреля и в Ливерпуле 21 апреля.