Вологда, 18 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Вологодские следователи задержали подозреваемую в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой, сообщает пресс-служба СКР.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Подозреваемая — жительница Вологды 1981 года рождения — была задержана сегодня, 18 октября, в Карелии. В настоящее время ее доставляют в следственные органы СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, женщина встретила ребенка на улице 16 октября. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено сегодня вечером в ходе производства обыска в жилище злоумышленницы, дверь в квартиру которой вскрыта с привлечением сотрудников МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, София Жаворонкова пропала 16 октября. На поиски девочки были брошены силы волонтеров, правоохранителей и МЧС. Установить подозреваемую в убийстве помогли камеры наблюдения.