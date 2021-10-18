Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 18 октября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович придумал план, который, по его мнению, может положить конец политическому кризису в Боснии и Герцеговине. Об этом он сообщил журналистам 18 октября после заседания президиума Партии демократического действия в Баня-Луке.

Friends of Europe Бакир Изетбегович

Так, по словам Изетбеговича, парламент БиГ должен сначала принять закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», а потом в этот закон могут быть внесены дополнения с осуждением преступлений, совершенных в концентрационном лагере Ясеновац во время Второй мировой войны. Политик считает, что таким образом были бы удовлетворены представители сербов в Боснии и Герцеговине.

«Если парламент примет дополнения, которые относятся к событиям в Ясеноваце и в которых заинтересована сербская сторона, мы это поддержим. Особенно я, так как в Ясеноваце убили обоих братьев моей матери», — процитировало слова Изетбеговича агентство «Бета».

Политик добавил, что он не будет называть Республику Сербскую «геноцидным образованием» и ставить под вопрос существование сербской автономии. По его словам, Республика Сербская создана на основании Дейтонского мирного соглашения, а в военных преступлениях виновны не все сербы, а только те люди, которые их совершили.

Напомним, что Республика Сербская приостановила участие в работе органов власти на уровне БиГ после того, как бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».