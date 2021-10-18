Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покинет свой пост в ближайшее время, сообщает 18 октября телеканал CNN.

Афганистан tpsdave

По утверждению телеканала, официально решение о снятии Халилзада с должности скоро будет объявлено.

«Администрация Джо Байдена, как ожидается, вскоре объявит, что посол Залмай Халилзад уходит с должности спецпредставителя по Афганистану. Его заместитель Том Уэст заступит на этот пост», — написал на странице в Twitter один из корреспондентов телеканала.

Напомним, Халилзад вёл переговоры с талибами о выводе войск США из Афганистана после 20-летней оккупации этой страны американскими войсками и их сателлитами.

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