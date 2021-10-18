Нью-Йорк, США, 18 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Мэл Гибсон сыграет главную роль в будущем мини-сериале «Континенталь», в основу которого лягут фильмы серии «Джон Уик». Об этом 18 октября сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Персонажа актёра будут звать «Кормак» (Cormac), пока нет информации о том, каким будет этот герой и каким образом он будет включён в сюжет. Действие шоу будет происходить за 40 лет до событий, показанных в оригинальном боевике «Джон Уик». Сериал будет состоять из трёх эпизодов, его снимет кинокомпания Lionsgate для телеканала Starz.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в качестве проекта сериала выступит Альберт Хьюз («Альфа», «Книга Илая», «Птица доброго господа»). Напомним, «Континенталь» — это преступная организация-клуб во вселенной «Джона Уика» и видеоигре Payday 2, которая позиционирует себя как отель.