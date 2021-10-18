Скопье, , 23:46 — REGNUM В ЦИК Северной Македонии 18 октября сообщили, что наибольшее количество мест в муниципальных советах на местных выборах 17 октября выиграла самая крупная оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Городской музей Скопье Diego Delso

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ВМРО-ДПМНЕ получила первое место в 42 муниципалитетах. Далее со значительным отрывом идет партия власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), получившая 20 мест. На третьем месте оказалась албанская партия Демократический союз за интеграцию, получившая 13 кресел.

Однако данные победы не определяют то, какая политическая сила будет управлять муниципалитетами — стороны лишь ненамного опережают друг друга и уже начали заключать коалиции.

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