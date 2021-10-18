Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделено ещё 15 млн рублей на закупку кислородных концентраторов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Средства направят на приобретение концентраторов кислорода для медицинских организаций республики, которые проводят лечение в стационарном режиме пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе минздраву региона было выделено 18 млн рублей на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого коечного фонда в медицинских организациях республики. Также средства направят на закупку медицинского кислорода. Ранее в ходе заседания оперативного штаба республики стало известно, что на фоне напряженной ситуации с коронавирусом расход медицинского кислорода в больницах вырос с 8 до 11 тонн в сутки.

По состоянию на 18 октября, из 1645 пациентов ковид-центров Марий Эл в кислородной поддержке нуждаются 897 человек.

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