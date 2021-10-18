Дамаск, , 23:05 — REGNUM Сирийский военный был ранен выстрелом снайпера на территории провинции Идлиб, сообщил 18 октября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

На прицеле у снайпера U.S. Marine Corps

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, один сирийский военнослужащий получил ранение», — рассказал Кулить.

Кроме того, он сообщил о продолжении мероприятий российских военных по стабилизации обстановки в сирийской провинции Дераа. По данным российского Центра, за последние сутки урегулировали свой статус 165 бывших боевиков, было сдано 110 единиц огнестрельного оружия и свыше одной тыс. штук различных боеприпасов.

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