Тирана, , 23:35 — REGNUM В албанском новостном агентстве Telegrafi сообщили о том, что группу из 175 афганских беженцев разместили на юге страны, в Шенджине, в отелях.

Шенджин. Албания Trip & Travel Blog

Уточняется, что группа прибыла в страну днем ранее, 17 октября. Всего в Албании размешено около 600 афганцев, ожидающих получения разрешения на въезд в США и в Канаду.

В настоящий момент основная часть беженцев размещена в Дурресе, Леже и Берате в Албании.

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