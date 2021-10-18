Аддис-Абеба, 18 октября 2021, 23:01 — REGNUM Три десятка мирных жителей погибли на севере Эфиопии под огнём боевиков Народного фронта освобождения Тыграя, передаёт 18 октября Fana.
Гибель людей произошла при обстреле города Вучали (штат Амхара) и города Чифра (штат Афар). Боевики применили тяжёлые артиллерийские орудия, стреляли с расстояния до 30 км.
Комментируя эти события, министр государственной службы связи Эфиопии Легесс Тулу сообщил, что боевики целенаправленно стреляли по городам, стремясь попасть по зданиям, в том числе муниципальным. Чиновник призвал сограждан противостоять сепаратистам из Тыграя.
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