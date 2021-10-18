Аддис-Абеба, 18 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Три десятка мирных жителей погибли на севере Эфиопии под огнём боевиков Народного фронта освобождения Тыграя, передаёт 18 октября Fana.

U.S. Marine Corps Артиллерийский обстрел

Гибель людей произошла при обстреле города Вучали (штат Амхара) и города Чифра (штат Афар). Боевики применили тяжёлые артиллерийские орудия, стреляли с расстояния до 30 км.

Комментируя эти события, министр государственной службы связи Эфиопии Легесс Тулу сообщил, что боевики целенаправленно стреляли по городам, стремясь попасть по зданиям, в том числе муниципальным. Чиновник призвал сограждан противостоять сепаратистам из Тыграя.