Москва, 18 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 18 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, ещё два рейса задерживается, в «Домодедово» отменено четыре рейса и столько же рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено 10 рейсов и четыре рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.