18 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:55 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмахнулась от вопроса о том, почему президент Джо Байден нарушает масочный режим в общественных местах, на соблюдении которого сам сильно настаивает. Псаки сказала, что люди должны обращать внимание на политику президента и «не фокусироваться на моментах во времени».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В Сеть попало видео, на котором видно, как глава Белого дома и первая леди покидают престижный ресторан Fiola Mare, расположенный в районе Джорджтаун, без масок.

Ношение масок в помещениях является обязательным в округе Колумбия. Соответствующее требование было введено на фоне распространения летом «Дельта»-штамма. В свое время требование возмутило многих жителей и некоторые отказывались соблюдать его, осуждая за абсурдность. Были случаи, когда американцев арестовывали в продуктовых магазинах за отказ надевать маску.

Американские интернет-пользователи обсудили двуличное поведение Байдена под соответствующей публикацией Fox News.

«Не надо «чрезмерно фокусироваться на моментах времени». Просто следуйте новостной лексике, хорошие граждане», — пишет MeOneGoodEye.

Джен Псаки White House

«Демократы любят фокусироваться на моментах времени только тогда, когда это им выгодно. Они все еще мучаются по поводу Трампа через 8 месяцев… но Байдена никто не трогает, хотя ему должны объявить импичмент», — отмечает vietnamvet65.66.

«Не концентрируйтесь на том, что МЫ делаем… просто помните, что нужно делать то, что мы вам сказали делать» — Псаки», — комментирует QuitFreakingOut.

«Джен, жизнь — это ни что иное, как разные моменты во времени», — указывает thatParrotsDead.

«Демократы, голосовавшие за Байдена, сдали положительный тест на глупость, и от этого нет вакцины», — иронизирует harrybaals840.

«Она напоминает мне упрямого ребенка, который отказывается признать свою вину и разоблаченную ложь», — пишет chickenlittle7.

«Не обращайте внимания, друзья. То, что, как вы думаете, вы видели, было иллюзией», — комментирует elgatoloco168.

«Я не могу представить себе работу, куда я прихожу, зная, что каждый день буду лгать целому народу», — осуждает henway886.

«Не поймите меня неправильно, просто делайте, как мы говорим, а не как мы делаем, потому что мы — элита, а вы — нет. Так что наденьте маску и идите делать прививки или вы уволены», — разъясняет позицию Белого дома Scott3708.

Джо Байден (cc) Gage Skidmore

«Делай, как я говорю, а не как я делаю — концентрация лицемерия», — злится uspatriotofamerica548.

«Байден надевал маску во время видеозвонка, когда ему приходилось читать телесуфлер», — вспоминает Jeffp100.

«Псаки — это просто комедийное облегчение после всех основных бедствий Байдена и плохого руководства. Все в его администрации в настоящее время прячутся от стыда», — подчеркивает harrybaals840.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.