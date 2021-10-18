Череповец, Вологодская область, 18 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Череповце из-за нехватки мест в морге тела скончавшихся от ковида будут размещать в контейнере-рефрижераторе, установленном на парковке моногоспиталя, пишет Gorodche.

Denverpost.com Морг

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

"Пока он не подключен, пуст и открыт, но скоро наполнится телами. Смертность в городе высокая. Как рассказал порталу источник, в моргах места не хватает, но кладбища пока справляются», — пишет издание.

На данный момент моногоспитали Череповца заполнены на 98,5%. Сегодня в них проходят лечение 985 человек, из которых в тяжелом состоянии 139 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вологодский губернатор заявлял, что патологоанатомические службы региона не справляются с нагрузкой из-за возросшей смертности.