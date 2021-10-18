Брюссель, , 23:32 — REGNUM Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти вернуться к идущим в Брюсселе переговорам. Об этом Боррель заявил 18 октября.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«У нас была очень тяжелая ситуация на границе между Косово и Сербией. Я говорил и с президентом Вучичем, и с премьером Курти. Недавные события и соглашение от 13 сентября показывают, что диалог при посредничестве ЕС — это единственный путь, который ведет вперед», — процитировал телеканал РТС слова Борреля.

Напомним, что ситуация на севере Косово и Метохии за последний месяц обострялась два раза. Первое обострение было вызван решением Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории Косово. Второе — вторжением албанских боевиков на север края, населенный сербами. Под предлогом борьбы с экономическим криминалом албанцы разгромили несколько магазинов и аптек.