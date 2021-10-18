Саратов, 18 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В Саратове проводят проверку по факту публикации в СМИ информации о высадке из трамвая школьницы, которая имела проездной билет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

В публикации указано, что 17 октября в Саратове 14-летнюю школьницу с проездным высадили из трамвая №9, в нарушение федерального законодательства, поскольку у нее отсутствовала справка из образовательного учреждения.

В рамках доследственной проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин проведёт проверку инцидента с ребёнком, которого, по словам его матери, высадили из автобуса. Девочке не хватило денег на покупку билета.

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