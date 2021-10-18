Вашингтон, 18 октября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. На PlayStation 5 вновь проявилась ошибка с установкой игры с диска, которую Sony устранила ранее. Об этом 18 октября сообщает портал VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Суть проблемы заключается в том, что PS5 автоматически устанавливает версии игр для PS4, не предоставляя геймерам возможность выбора. Издание отмечает, что пользователи PS5 заметили, что проблема вернулась после недавнего обновления операционной системы консоли. Геймеры обратили внимание, что проблема проявляется при установке таких игр, как No Man's Sky, Death Stranding Director's Cut и Nioh.

Напомним, Sony решила эту проблему в феврале 2021 года. Компания обратила на неё внимание после того, как многие владельцы консоли неожиданно для себя поняли, что играют в старые версии игр.