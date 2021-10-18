Пекин, 18 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Опубликованные в ряде западных СМИ сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе 2021 года не соответствуют действительности, заявил 18 октября на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

По его словам, это были испытания космического аппарата, а не гиперзвуковых военных систем.

«Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космической системы», — сообщил Чжао Лицзянь.

По словам китайского дипломата, испытанная тогда технология имеет большое значение для мировой науки, так как может сильно удешевить полёты в космос.

«Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море», — пояснил Чжао Лицзянь.

Напомним, 16 октября британская газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что Китай в августе 2021 года осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерный заряд.