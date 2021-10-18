18 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter отказ представителя Бориса Джонсона от подтверждения или отрицания того, что премьер-министр нарушил коронавирусные ограничения на прошлое Рождество.

Джейн Спай, , 23:51 — REGNUM Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не подтвердил заявления о том, что премьер вместе со своей женой Кэрри нарушил ограничения, введенные для борьбы с COVID-19, в декабре 2020 года. В Сети появились данные о том, что рождество в 2020 году Джонсоны отмечали вместе с подругой Нимко Али, в то время как жители Лондона обязаны были провести рождество с родственниками, с которыми они проживают в одном доме.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Представитель премьера заявил, что Борис Джонсон и его тогда еще невеста Кэрри следовали всем коронавирусным ограничениям постоянно, отказавшись разглашать информацию о том, кто был в квартире на Даунинг-стрит в тот день.

Активистка Нимко Али в своём Twitter-аккаунте также опровергла данные о том, что она нарушила какие-либо правила, связанные с COVID-19.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Часть пользователей считает, что сейчас это уже не важно, и всем должно быть плевать на то, какие правила Джонсон нарушал в прошлом году.

«А кого это сейчас интересует? Вообще никого, но если бы эта новость появилась через несколько недель после Рождества, тогда было бы честно его осуждать, а сейчас уже больше десяти месяцев прошло», — прокомментировал @LukeJones96_.

Ряд комментаторов отметили, что таким образом премьер-министр в очередной раз показал, что правила его не касаются, и их должны соблюдать только обычные подданные.

«Динь-дилень, динь-дилень, Кэрри зовет в гости всех, кому не лень. Ох, как весело нарушать правила, которые все должны соблюдать. Динь-дилень, динь-дилень, мы защищены, ох, как весело нарушать правила, созданные для нищеты!» — написал @sushi_ginger1.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

В комментариях отметили, что люди не должны закрывать глаза на беспредел правительства, и призвали привлечь всех нарушителей в правительстве к ответственности.

«Это касается всех, или всех устраивает, что для них — одни правила, для всех остальных — другие?» — поинтересовался @Matty_Doncaster.

Большинство пользователей уверены, что Джонсон и его жена нарушили коронавирусные ограничения, причем неоднократно.

«Чувак точно нарушил правила. Моя мама провела всё Рождество одна, если не считать наш разговор с соблюдением правил социального дистанцирования на крыльце. Что за бред? Почему этот человек нарушает так много правил?» — недовольно отметил @chrdun.

Комментаторы считают, что каждый раз, когда официальные представители на Даунинг-стрит что-то заявляют, это неправда.

«Если написано «Даунинг-стрит заявляет» или «Даунинг-стрит отрицает», то человек, представляющий Даунинг-стрит, кто бы он ни был, будет всё отрицать», — прокомментировал @_Im_Called_Ste_.

Некоторые пользователи отметили, что каждый раз, когда представителям надо что-то соврать, они не дают прямой ответ и пытаются запутать население, вроде ответили, но ничего по делу не сказали.

«Почему они не могут просто сказать «да» или «нет». Я возьму на себя этот риск и скажу, что они нарушили», — написал @Snorkyno4.

«Они отрицают. Они отказались подтверждать или опровергать. Если они не нарушали, просто скажите «нет» с объяснением того, почему это не так, тогда всё было бы понятно», — считает @inspiredlanky.

«Мы уже даже не удивлены, что они прячут своих помощников. Что действительно удивляет, так это то, что большая часть британской общественности всё ещё считает это нормой. Даже несмотря на то, что они следуют всем правилам локдауна», — прокомментировал @cynthiascott69.

В комментариях предложили брать пример с министров и нарушать правила на тот случай, если они знают что-то и не говорят об этом обычным людям.

«Борис и Кэрри Джонсон не нарушают правила, они их обходят, чтобы они походили привилегированным целям», — отметил @kandpreadme.

«Может нам тоже стоит адаптировать правила, как это делают в правительстве богачи и люди у власти? Тогда мы будем делать всё, что захотим», — предложил @andygaucher.

«Вы что, он же выше правил. Мы должны радоваться, что небеса нам послали такого премьер-министра», — саркастически отметил @Allseeingfly1.