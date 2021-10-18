Ижевск, 18 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В отношении жителя Удмуртии, который убил лося с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики.

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Ранее судимый житель Увинского района республики был задержан при попытке транспортировки мяса лося.

Сотрудники Госохотнадзора республики и правоохранительных органов установили, что животное было убито с особой жестокостью. Сначала мужчина с помощью петли из металлического троса поймал самца лося, а затем заколол его копьем. При этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов у мужчины не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

«Экологический ущерб от незаконной добычи самца лося, подлежащий возмещению в доход государства, составил 240 тыс. рублей», — отметили в министерстве.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. У него были изъяты охотничий нож, а также продукция и орудия незаконной охоты.

В ведомстве отметили, что это уже не первый случай задержания граждан в текущем году за незаконную охоту с причинением крупного ущерба охотничьим ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция поймала браконьера, который незаконно убил двух лосей в Ярославской области в начале октября 2021 года. Туши убитых животных обнаружили в лесу около деревни Бабино Даниловского района. Браконьера нашли сотрудники уголовного розыска. Им оказался 34-летний житель Вологодской области.

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