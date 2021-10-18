Рим, 18 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Посещаемость традиционного книжного салона в Турине в октябре 2021 года превзошла все ожидания, сообщили организаторы в понедельник, 18 октября.

Книга

Салон посетили больше граждан, чем в докризисном 2019 году. Вырос и объем продаж.

Ранеев национальном Центре книги и чтения сообщили, что в Италии в 2021 году растет число проданных книг, но снижается число граждан, которые их покупают и которые их читают.