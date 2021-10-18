Рим, 18 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. По данным на 2019 год, в Италии — около 3,5 миллиона работников, которые трудятся без официального оформления, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 18 октября.

Евро

В сравнении с 2018 годом этот показатель снизился на 1,6%.

«Серую зону» экономики страны статистики оценили в 203 млрд евро, или в 11,3% ВВП. В сравнении с 2018 годом первый показатель снизился на 5 млрд евро.