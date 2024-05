Вашингтон, 18 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Барбара Мускетти (жена режиссёра Андреса Мускетти) рассказала о том, как были взволнованы Бен Аффлек и Майкл Китон на съёмках кинокомикса «Флэш». Об этом 18 октября сообщает портал We Got This Covered.

Продюсер заявила, что актёры вели себя очень эмоционально, когда вновь начали играть Бэтмена. «Я думаю, что они оба почувствовали небольшую радость, которую приносит отыгрывание этого персонажа, и получили от этого удовольствие, это был отличный опыт», — сказала Мускетти.

Напомним, Андрес Мускетти выступает в качестве режиссёра проекта, премьера фильма «Флэш» состоится 3 ноября 2022 года. На фестивале DC Fandome, который прошёл 16 октября 2021 года студия DC показала первый тизер-трейлер кинокомикса.