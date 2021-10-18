Москва, , 22:36 — REGNUM Встреча по теме оборонного сотрудничества состоится в Тегеране между иранскими и российскими представителями, сообщает 18 октября IRNA.

Флаги России и Ирана Agroinfo.com

Как заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, переговоры в рамках военной комиссии состоятся через три месяца. Договорённость об этом была достигнута сегодня, 18 октября, на встрече Багери в Москве с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Багери пояснил, что комиссия будет обсуждать тему сотрудничества России и Ирана в сферах обороны, безопасности, а также обучения персонала. Что касается переговоров, состоявшихся сегодня в Москве, на них шла речь и готовящемся соглашении между Россией и Ираном.

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