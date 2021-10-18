Саратов, 18 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Саратовской области в очередной раз продлили срок действия ограничений, которые введены для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По-прежнему будет действовать запрет на работу учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 6:00 по местному времени, исключая доставку и работу навынос. Также запрет не действует на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправок и придорожных кафе.

Сохраняется запрет на проведение мероприятий в ночных клубах, барах и дискотеках.

Приостановлено бронирование мест в гостиницах, прием и размещение в них детей и подростков для участия в мероприятиях. Этот запрет не касается организаций отдыха и оздоровления детей.

Запреты продолжат действовать до 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в регионе планируют ввести QR-коды для посетителей общественных мест. В настоящее время определяется перечень организаций, где посетители будут обязаны предъявлять QR-коды. Ранее намечалось, что система QR-кодов начнет работать уже на этой неделе.