Киев, 18 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. 25-летний защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Николай Матвиенко пропустит ближайший матч украинской команды с мадридским «Реалом» из-за повреждения, полученного 15 октября в матче с «Зарей» (6:1).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Николай Матвиенко принял участие в пятнадцати матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Металлистом-1925».