Купертино, США, 18 октября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Цены на новые модели ноутбуков MacBook Pro, представленные 18 октября компанией Apple, начинаются с $1999 за ноутбук с диагональю 14 дюймов, с $2499 — за 16-дюймовый ноутбук, сообщается на сайте производителя.

(сс) loca Apple

В России рекомендованная цена на MacBook Pro с диагональю 14 дюймов и процессором M1 Pro составляет 189 990 рублей в базовой комплектации, с процессором M1 Max — 234 990 pyблей.

Цены на MacBook Pro с диагональю 16 дюймов составляю от 234 990 и от 334 990 рублей соответственно.

Предзаказ на сайте Apple можно оформить уже сейчас, а первые поставки новой продукции компания обещает начать с 26 октября.