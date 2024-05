Лондон, 18 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Sea Girls поделились новым синглом «Again Again», вторым из их грядущего альбома «Homesick», который должен появится в сети в январе. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

В минувшем августе группа представил первый сингл альбома «Sick». Фронтмен Генри Камамайл рассказал о новой песне: «Again Again» — это попытка олицетворить интенсивность и стремительность жизненных излишеств. Принятие неизбежности этого и ненависть к тому, чтобы быть скучным. Это одна из последних песен, которые я написал для нового альбома, размышляя о своих подростковых годах».

«Homesick» последует за прошлогодним дебютным альбомом «Open Up Your Head». Альбом спродюсирован Ларри Хиббитом и включает в себя совместную работу в продакшне Джекнайфа Ли, Джонни Коффера и Касса Лоу. Альбом Sea Girls «Homesick» выйдет 14 января 2022 года на лейбле Polydor Records.