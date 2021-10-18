Вологда, 18 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Пропавшую в Вологодской области девятилетнюю девочку нашли мертвой. Информация об этом появилась в нескольких пабликах соцсети «Вконтакте».

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По данным пользователей, тело ребенка было найдено около 21 часа. Труп был обнаружен в одной из квартир города.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вологодская школьница пропала 16 октября. Мэр города Сергей Воропанов сообщил, что девочку видели в компании неизвестного мужчины. Затем в сети появились данные о том, что школьницу и ее подругу уводит в неизвестном направлении женщина. К поискам были привлечены более 300 человек.