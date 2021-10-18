Генуя, Италия, 18 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Часть работников порта Генуи присоединились к акции протеста своих коллег из Триеста, передают местные СМИ в понедельник, 18 октября.

Италия

Следствием забастовки стали значительные очереди грузовиков на въезде в порт и, как следствие, замедление работы. На месте присутствовали сотрудники полиции, акция проходила мирно.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.