Турин, Италия, 18 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. 18 октября изданиеCalcioMercatoсообщило, что агент 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта Мино Райола добивается перехода его клиента в топ-клуб Английской Премьер-лиги. На нидерландца, по словам источника, претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Ajax.nl Матейс де Лигт

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в восьми матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи».

Маттейс Де Лигт перешел в «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого порталаtransfermarkt, составляет 70 миллионов евро.